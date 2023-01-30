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Приметы и советы

Госдума не поддержала идею обязать женщин получать согласие мужа на аборт

Евгений Белоусов
Общество
Госдума не поддержала идею обязать женщин получать согласие мужа на аборт
Фото: Пресс-служба Госдумы

Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина выступила против появления в российском законодательстве запрета на аборт без согласия супруга для замужних женщин.

— Далеко не всегда решение о прерывании беременности принимает ветреная девушка, которая случайно забеременела. Зачастую это семья, в которой уже есть дети, и, понимая, что семья не сможет обеспечить достойное воспитание будущему ребенку, она принимает для себя такое ответственное решение, — заявила она.

На аборт может толкнуть отсутствие жилья, работы или же низкая зарплата, уточнила Останина. По ее словам, государство должно обеспечить молодую семью всем необходимым, а уже потом требовать от нее не прерывать беременность.

Аборт, подчеркнула депутат, это право самой женщины, в личную жизнь которой никто не должен вторгаться и решать за нее. Сильная психологическая травма, к которой может привести аборт, не должна усугубляться еще и травлей женщины со стороны общества.

Депутат также выступила резко против выведения абортов за рамки ОМС, ведь прерывание беременности такая же серьезная операция, как многие другие. Без ряда профессионалов в этом вопросе просто не обойтись, передает слова Останиной агентство городских новостей «Москва».

Недавно в Российской православной церкви предложили не проводить женщинам аборты без медицинских показаний, если нет согласия супруга. Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов заявил, что в законодательстве также необходимо предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.

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