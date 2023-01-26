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Приметы и советы

В РПЦ предложили не проводить женщинам аборты без медпоказаний, если нет согласия супруга

Полина Долганова
Общество
В РПЦ предложили не проводить женщинам аборты без медпоказаний, если нет согласия супруга
Фото: shutterstock

В Российской православной церкви (РПЦ) предложили не проводить женщинам аборты без медицинских показаний, если нет согласия супруга. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов.

По его словам, в российском законодательстве также необходимо предусмотреть обязательное психологическое консультирование и демонстрацию сердцебиения плода.

Лукьянов добавил, что к медпоказаниям для аборта можно отнести именно угрозу жизнь матери, а не ребенка. Представитель РПЦ подытожил, что в стране нужно на законодательном уровне ввести ответственность за незаконное проведение абортов и их рекламу, передает ТАСС.

В ноябре 2022 года вице-премьер России Татьяна Голикова поручила проработать целесообразность запрета на аборт без согласия родителей девушкам в возрасте от 15 до 18 лет. Кроме того, Голикова предложила переименовать «лист прерывания беременности» на «лист сохранения беременности».

В свою очередь врач — акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ, член президиума Европейского общества по контрацепции и репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева сообщила, что тенденция снижения числа абортов в России наблюдается на протяжении пяти последних лет.

Беременность аборт Русская православная церковь (РПЦ)
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