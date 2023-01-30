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Приметы и советы

Рябков указал Трейси на контрпродуктивность курса США

Александр Афонин
В мире
Рябков указал Трейси на контрпродуктивность курса США
Фото: МИД РФ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в ходе встречи с новым послом США в Москве Линн Трейси указал ей на контрпродуктивность текущего курса Белого дома. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД в понедельник, 30 января.

— В ходе состоявшейся беседы по некоторым актуальным вопросам двусторонних отношений, резко обострившихся в последнее время по вине Вашингтона, главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, чреватого серьезными негативными последствиями, — говорится в сообщении.

Помимо этого, Рябков отметил, что Россия ожидает от нового посла поддержания принципа невмешательства во внутренние дела страны, а также соблюдения местного законодательства, сообщается на сайте МИД.

30 января Линн Трейси посетила здание МИД России для встречи с Сергеем Рябковым. Однако возле здания министерства проходила антиамериканская акция, в процессе которой митингующие несли плакаты с лозунгами против политики США.

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