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Австрия и Венгрия объявили об отказе от поставок оружия на Украину

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Австрия и Венгрия объявили об отказе от поставок оружия на Украину
Фото: shutterstock

Венгрия и Австрия не будут направлять вооружения на Украину и хотели бы не допустить эскалации конфликта. Об этом в понедельник, 30 января, заявил венгерский министр обороны Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров в Будапеште с австрийской коллегой Клаудией Таннер.

— Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации. И в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии, — сказал он.

Салай-Бобровницки подчеркнул, что Австрия старается сохранить нейтральный статус, поэтому она не посылает оружие туда, где сейчас идут боевые действия. Сама Таннер заметила, что распространение конфликта на территорию ЕС является самой большой угрозой на сегодняшний день, передает ТАСС.

25 января представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Подчеркивается, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

О том, какое оружие может оказаться в руках ВСУ в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле, — в материале «Вечерней Москвы». Так, украинские политики уже несколько месяцев буквально выпрашивают новые ракеты к РСЗО HIMARS — ATACMS.

Украина Оружие Венгрия Австрия
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