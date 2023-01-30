Дополнительные силы для защиты границ направят в Курскую область

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В ближайшее время на территорию Курской области прибудут дополнительные силы и средства, которые займутся защитой границ России и обеспечением безопасности. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в понедельник, 30 января.

— В ближайшие несколько дней на территорию Курской области прибывает еще дополнительный контингент… Необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона, — сказал он.

Старовойт добавил, что в настоящее время в регионе сформирован солидный контингент сил и средств Минобороны, пограничного управления ФСБ и Росгвардии, передает РИА Новости.

В последнее время на границе России и Украины обострилась ситуация. Украинские военнослужащие проводят обстрелы приграничных регионов, в результате чего страдает их инфраструктура.

В связи с этим 13 января президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с властями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей решить вопрос восстановления разрушенного обстрелами ВСУ жилья.