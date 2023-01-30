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Суд арестовал жителя Курска, избившего двух пассажиров столичного метро

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал жителя Курска, избившего двух пассажиров столичного метро
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, метро Курская Карта всех событий

Суд заключил под стражу 33-летнего жителя Курска, который избил двух пассажиров в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 30 января.

По ее словам, с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена, суд арестовал подозреваемого до 27 февраля 2023 года. Мужчину обвиняют по статье «Хулиганство на транспорте общего пользования».

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Примечательно, что в 2013 году жителя Курска уже привлекали к уголовной ответственности по статье «Побои» за преступление, которое он совершил на территории метро.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Новая драка, о которой идет речь, произошла 28 января 2023 года в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская». Злоумышленник напал на двоих пассажиров и избил их руками и ногами. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцами. Злоумышленника задержали.

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