Суд арестовал жителя Курска, избившего двух пассажиров столичного метро

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, метро Курская Карта всех событий

Суд заключил под стражу 33-летнего жителя Курска, который избил двух пассажиров в вагоне метро. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в понедельник, 30 января.

По ее словам, с учетом позиции прокуратуры Московского метрополитена, суд арестовал подозреваемого до 27 февраля 2023 года. Мужчину обвиняют по статье «Хулиганство на транспорте общего пользования».

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Примечательно, что в 2013 году жителя Курска уже привлекали к уголовной ответственности по статье «Побои» за преступление, которое он совершил на территории метро.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Новая драка, о которой идет речь, произошла 28 января 2023 года в вагоне поезда, следовавшего от станции «Электрозаводская» до станции «Курская». Злоумышленник напал на двоих пассажиров и избил их руками и ногами. Инцидент попал на видеозапись, сделанную очевидцами. Злоумышленника задержали.