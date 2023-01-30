Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в пресс-службе Кремля.

— Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, — говорится в сообщении.

Кроме того, политики обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка, передает официальный сайт Кремля.

В декабре начало действовать эмбарго Евросоюза на поставки танкерами нефти из России, параллельно вступило в силу решение Евросоюза, стран G7 и Австралии о запрете на перевозку и страхование российской нефти стоимостью более 60 долларов и минимум на пять процентов ниже рыночной.

Путин запретил экспорт российской нефти в случае использования потолка цен с 1 февраля. Почему данная мера необходима и как она повлияет на рынок нефти, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал политолог Юрий Светов.

Эксперт подчеркнул, что считает предлагаемые главой государства ограничения на продажу российской нефти верным шагом. Специалист напомнил, что Россия продолжает поставлять в дружественные страны нефть по дисконтной цене, вызывая тем самым негодование западных партнеров.