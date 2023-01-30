Эксперт оценил возможную закупку Россией оружия у Северной Кореи

Фото: пресс-служба Совфеда

Крупная закупка оружия у Северной Кореи могла бы обойтись в сотни миллионов долларов. Об этом в понедельник, 30 января, заявил соавтор книги «Вооруженные силы Северной Кореи» Йост Олиманс.

По его оценкам, такая сделка добавила бы один процент к северокорейскому ВВП. Однако России, считает он, следует не закупать оружие у Северной Кореи сразу большими партиями, а сперва приобрести небольшие объемы стоимостью около 320 миллионов долларов.

Поиск оружия со стороны России может стать настоящим «спасательным кругом» для Северной Кореи, убежден эксперт. Ведь даже очень скромная для Москвы сделка может обеспечить Пхеньяну мощный экономический рост, передает слова Олиманса Bloomberg.

Недавно заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украине передали западные страны.

В декабре 2022 года в Белом доме заявили, что Северная Корея в ноябре якобы поставила России ракеты специально для их использования ЧВК «Вагнер».