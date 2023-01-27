Сестра Ким Чен Ына заявила, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которым хвастаются США

Фото: Минобороны РФ

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украине передали западные страны.

— Не сомневаюсь, что вся военная техника, которой хвастаются США и страны Запада, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа, — заявила политик.

Она также добавила, что «союзным империалистическим силам» не удастся ослабить героическую стойкость российской армии, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что танки Challenger 2, которые Великобритания планирует поставить Украине, будут гореть, как и все остальные.

Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».