Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сестра Ким Чен Ына заявила, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которым хвастаются США

Евгений Жуков
В мире
Сестра Ким Чен Ына заявила, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которым хвастаются США
Фото: Минобороны РФ

Заместитель главы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выразила убежденность в том, что Россия «сожжет дотла» вооружение, которое Украине передали западные страны.

— Не сомневаюсь, что вся военная техника, которой хвастаются США и страны Запада, будет сожжена дотла, столкнувшись с несокрушимым боевым духом и мощью героической российской армии и народа, — заявила политик.

Она также добавила, что «союзным империалистическим силам» не удастся ослабить героическую стойкость российской армии, передает РИА Новости.

До этого стало известно, что представитель Белого дома подтвердил отправку на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что решение о передаче техники является продолжением «усилий по поставке необходимых мощностей для лучшей самообороны».

16 января пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что танки Challenger 2, которые Великобритания планирует поставить Украине, будут гореть, как и все остальные.

Какое оружие может оказаться в руках украинской армии в ближайшие месяцы и что об этом думают в Кремле — в материале «Вечерней Москвы».

Оружие Россия США КНДР
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Все мнения
О проекте