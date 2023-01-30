В Московском зоопарке начали учить медведя Диксона новым командам
Живущего в Московском зоопарке медведя Диксона постепенно обучают новым командам, чтобы облегчить работу зоологов. Об этом в понедельник, 30 января, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
— Теперь медведь может переворачиваться кверху животом, благодаря чему у зоологов появилась возможность осматривать нижнюю часть его туловища, — рассказала она.
Акулова подчеркнула, что научить животное переворотам оказалось довольно сложно. Однако несколько недель упорной работы специалистов все же принесли плоды.
Такое упражнение входит в программу реабилитации Диксона. Упражнения помогают ему развивать и укреплять мышечный каркас, стимулируя движение мышц, которые до этого почти не были задействованы, написала Акулова в Telegram-канале.
Недавно медведь Диксон впервые вышел на охоту в зоопарке. В его бассейн запустили живую форель, которая сразу заинтересовала животное.
До этого Акулова рассказала, что за весом Диксона внимательно следят диетологи Московского зоопарка, не забывая устраивать ему разгрузочные дни.