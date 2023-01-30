Джабаров назвал уловкой идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной

Фото: Пресс-служба Совфеда

Идея создания между Россией и Украиной демилитаризованной зоны, которая якобы позволит урегулировать ситуацию, является уловкой. Об этом в понедельник, 30 января, заявил первый заместитель главы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

— Эта уловка чисто американская. Они в очередной раз пытаются нас обмануть. Предлагается создать какую-то зону демилитаризованную. И что это за зона, для чего она нужна? — сказал он.

Сенатор добавил, что при создании подобной зоны в нее войдут различные диверсионно-разведывательные группы Украины. При этом остается неизвестным, кто сможет дать гарантии того, что ситуация в ней не изменится, уточнил он.

По мнению Джабарова, такие предложения представляют собой лишь попытку остановить наступление, передает РИА Новости.

Западные СМИ заявляют, что США и Евросоюз опасаются застоя и затягивания конфликта на Украине, так как это будет выгодно России. Политолог Юрий Светов рассказал «Вечерней Москве», почему западным странам самим выгодно длительное продолжение спецоперации.