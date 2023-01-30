Стала известна возможная дата послания Путина Федеральному собранию

Фото: пресс-служба Совфеда

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

— Послание (президента — прим. «ВМ») может состояться 20 либо 21 февраля, — сказал собеседник агентства.

Другой источник отметил, что вероятность выступления Путина в указанные даты высока, передает ТАСС.

В конце декабря прошлого года Владимир Путин сообщил, что послание Федеральному собранию состоится в начале 2023 года. При этом глава государства добавил, что конкретную дату он пока оглашать не будет.

Лидер уточнил, что основные тезисы послания уже были отражены в других выступлениях. Комментируя отсутствие послания в прошлом году, Путин заявил, что причиной тому послужила высокая динамика событий.

9 января сообщалось, что Путин может провести встречу с руководителями фракций в Госдуме в начале февраля. При этом точная дата проведения мероприятия не была уточнена.