«Творческие тяжелее переносят боль»: психолог Наумова объяснила, почему Волочковой стало плохо во время укола

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Российской балерине Анастасии Волочковой могло стать плохо во время сдачи крови из-за детской травмы, связанной с первым уколом. Об этом «Вечерней Москве» рассказала семейный психолог Наталья Наумова.

— Скорее всего, в детстве ребенка не адаптировали к прививкам. Например, ему пообещали, что сам процесс будет безболезненным, он верил, а по факту было больно. Это отпечаталось в подсознании, и данный негативный опыт продолжает влиять на человека уже во взрослой жизни, — сказала специалист.

Психолог добавила, что в детстве слова взрослых, говорящих о крови, очень хорошо запоминаются детьми и оставляют свой след. Так, если при получении кем-либо раны родители говорили об ужасе произошедшего, то ребенок мог начать воспринимать схожие ситуации как нечто чудовищное.

— С возрастом все эти страхи трансформируются и выражаются именно таким состоянием, которое наблюдается у балерины Анастасии Волочковой: истерика, слезы и паническая атака, — заключила Наумова.

Она также добавила, что многое в данном случае зависит и от характера человека.

— Если ребенок хрупкий, творческий, с ранимой душой, то ему тем более куда сложнее переносить любую боль, связанную с уколами, — сказала Наумова.

Также Наталья Наумова рассказала «ВМ», что боязнь уколов нередко сопровождается еще и гемофобией. Она представляет собой страх перед видом крови или кровотечения.