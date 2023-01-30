Поздняков предупредил о последствиях бойкота Олимпиады

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Бойкот летних Олимпийских игр 2024 года со стороны России станет прямым путем к изоляции отечественного спорта как минимум на два олимпийских цикла. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в понедельник, 30 января.

— Все, кто сейчас призывает нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла, — сказал он.

Глава комитета уточнил, что если Россия поддержит подобную тактику, то ее спортсменов, флага и гимна не будет на международных соревнованиях на протяжении восьми лет.

Именно такого исхода добиваются все оппоненты страны, подчеркнул он. Помимо этого, объявление бойкота окажет негативное влияние на развитие российского спорта, написал Поздняков в Telegram-канале.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что предложение МОК о допуске российских спортсменов на Олимпиаду в случае их «отрицательного отношения к спецоперации» является абсурдным.