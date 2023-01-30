Число погибших при теракте в мечети в Пакистане выросло почти до 60

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Число погибших при теракте в мечети пакистанского города Пешавар возросло до 59 человек. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает газета Dawn.

Также, как уточняется, выросло число пострадавших при взрыве. В настоящее время их насчитывается уже 157 человек.

Власти Пешавара ввели режим ЧС в области оказания медицинской помощи во всех больницах города, а также поручили спасательным организациям активизировать мероприятия по оказанию чрезвычайной помощи.

30 января около 13:40 (11:40 по московскому времени — прим. «ВМ») во время молитвы в мечети террорист-смертник осуществил взрыв. По данным очевидцев, большая часть собравшихся — представители полиции, армии и подразделений саперов. Уточняется, что после взрыва часть мечети обрушилась.

Еще один теракт произошел 28 января в городе Давида в Иерусалиме, где неизвестный открыл стрельбу по мирному населению. В результате произошедшего два человека получили ранения, самого стрелка нейтрализовали.