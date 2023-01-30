Geo: 25 человек погибли при взрыве в пакистанской мечети

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В пакистанском городе Пешавар погибли 25 человек после взрыва в мечети. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает телеканал Geo со ссылкой на чиновников.

— Двадцать пять человек погибли и по меньшей мере 120 пострадали из-за атаки смертника, — говорится в сообщении.

Около 13:40 (11:40 по московскому времени — прим. «ВМ») во время молитвы в мечети террорист-смертник осуществил взрыв. По словам очевидцев, большая часть собравшихся — представители полиции, армии и подразделений саперов. Уточняется, что после взрыва часть мечети обрушилась.

Еще один теракт произошел 28 января в городе Давида в Иерусалиме, где неизвестный открыл стрельбу по мирному населению. В результате произошедшего два человека получили ранения. Самого стрелка нейтрализовали.

После проверки личности стало известно, что стрелял подросток в возрасте 13 лет. Пистолет, из которого он стрелял, был изъят сразу же на месте. Полиция также назвала произошедшее «подозрением на теракт».

За день до этого полиция Израиля сообщила о теракте в синагоге Иерусалима. В результате атаки погибли по меньшей мере семь человек и десять пострадали.