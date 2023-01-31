«На тройки учились?»: Шахназаров высмеял невежество Собчак, перепутавшей имя Гайдая

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Телеведущая Ксения Собчак в день рождения советского режиссера Леонида Гайдая посвятила ему пост в социальной сети. Только она ошиблась с именем и назвала его Аркадием. На эту оплошность подписчики отреагировали тут же. Они указали на невежество журналистки в комментариях, пристыдив знаменитость, которая претендует на образованность.

Не промолчал и журналист Михаил Шахназаров. Он предположил, что звезда не смогла учиться в школе дольше, чем первые пять лет.

— Правильно, Ксения! Какая разница, Аркадий Гайдар или Леонид Гайдай. И какое же оригинальное написание «не исключено». Вы, как я понял, до пятого класса на тройки учились и решили, что хватит?! — написал блогер в Telegram-канале.

Собчак позже публикацию поправила. Она вообще удалила имя — предложение начинается сразу с фамилии легендарного режиссера.

Еще в октябре прошлого года Собчак прокомментировала высказывание своего коллеги Антона Красовского, который призвал «топить или жечь» украинских детей. На днях он вспомнил об этом и решил ответить телеведущей. Она же сразу же отреагировала на это.