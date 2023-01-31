Завершился капремонт возведенного для сотрудников водопроводной станции дома в Москве

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы

Москва, Восточный административный округ, район Восточный, Главная улица, 9 Карта всех событий

Завершился капитальный ремонт дома, который был возведен в 1955 году для сотрудников водопроводной станции. Об этом во вторник, 31 января, сообщил заместитель гендиректора Фонда капитального ремонта Москвы Владимир Кожиченков.

— Провели большую работу по сохранению исторического облика дома № 9 на улице Главной в поселке Восточном. Этот знаменитый дом — фрагмент летописи Москвы. Важно было бережно восстановить его портрет, поэтому мы создали уникальный проект проведения работ. Подобрали качественные и современные отечественные материалы, подходящие технологии, — рассказал он.

Для удобства жителей работы по капитальному ремонту фасада разбили на несколько этапов. Так, сперва специалисты фонда отмыли поверхности от накопившихся загрязнений, аккуратно расшили швы, а затем нанесли на места намокания современную антигрибковую защиту.

После эксперты провели локальную вычинку кирпичной кладки, а затем выполнили гидрофобизацию. Эта передовая технология позволяет надежно защитить фасад от негативного воздействия атмосферных осадков.

Затем специалисты заменили окна в местах общего пользования, обновили цоколь и выполнили устройство новой асфальтобетонной отмостки. Все деревянные элементы обработали огнебиозащитным составом, который снижает вероятность возникновения пожара.

До этого сообщалось, что в региональную программу капремонта в этом году вошли более 2,3 тысячи многоквартирных домов. Список необходимых работ для каждого дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния.