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Бочкарев оценил готовность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Араз Салехов
Город
Бочкарев оценил готовность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Общестроительная готовность нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро составляет 60 процентов. Об этом во вторник, 31 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В состав участка продления Люблинско-Дмитровской линии входит три станции: «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех». На платформе станции «Яхромская» начинаются архитектурно-отделочные работы — идет подготовка к монтажу декоративных панелей на путевых стенах и облицовке пола, — поделился он.

Основными цветами станции станут красный и белый. Основные конструкции станции «Лианозово» будут выполнены в полном объеме, сейчас на станции специалисты ведут монтаж систем вентиляции, отопления и водоснабжения, поделился заммэра. На станции «Физтех» специалисты завершают земляные работы, выполняют гидроизоляцию и устраивают основные конструкции, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне Бочкарев сообщил, что специалисты полностью смонтировали три эскалатора во втором вестибюле станции «Авиамоторная» Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. В ходе работ они также установят в вестибюле лифт для маломобильных групп граждан.

Строительство Москва Метро Андрей Бочкарев
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