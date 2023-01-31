Обучение в Университете правительства Москвы теперь можно оплачивать на mos.ru

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У студентов Университета правительства Москвы появилась возможность оплачивать обучение на портале mos.ru в сервисе «Мои платежи». Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— В прошлом году мы вместе с коллегами из Департамента информационных технологий реализовали возможность оплаты через сервис «Мои платежи» наших программ дополнительного профессионального образования, — поделился ректор Университета правительства Москвы Василий Фивейский.

Из-за высокого уровня востребованности было принято решение расширить возможности сервиса и для студентов, получающих высшее образование на коммерческой основе. Воспользоваться услугой могут студенты или их представители, с которыми вуз заключил договор, при этом им надо быть зарегистрированными пользователями на портале mos.ru, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Напомним, что в прошлом году на портале mos.ru зарегистрировались более 600 тысяч новых пользователей, а общее число аккаунтов за все время работы сайта превысило 15,1 миллиона. Министр правительства столицы, глава городского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко сообщил, что за прошедший год mos.ru стал еще удобнее: там появились новые услуги, сервисы и другие полезные функции для разных категорий пользователей.