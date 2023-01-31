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«Не общаюсь»: Мартиросян рассказал, когда последний раз видел Урганта

Лейла Алиева
Общество
«Не общаюсь»: Мартиросян рассказал, когда последний раз видел Урганта
Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Популярный юморист Гарик Мартиросян уже три года живет на две страны: в Армении он развивает детское телевидение, а в Россию приезжает на заработки. С артистом и по совместительству своим давним другом Иваном Ургантом он также перестал общаться.

По словам Мартиросяна, в настоящее время они не поддерживают связь, однако виделись в последний раз перед Новым годом.

— Сейчас не общаюсь, но виделся с ним под Новый год. Я, Ваня Ургант и Сережа Светлаков собрались вместе с супругами. Тогда у него было хорошее настроение, — приводит слова Мартиросяна Teleprogramma.pro.

В конце октября прошлого года появилась информация, что на телеканале ТНТ были приостановлены съемки многих юмористических передач в связи с отъездом комиков из России.

Однако позже стало известно, что телеведущие Ксения Бородина и Гарик Мартиросян возвращаются на телеканал ТНТ, они займут кресла ведущих в новых развлекательных передачах. Известно, что Бородина будет вести передачу в стиле «Прожекторперисхилтон», но в женском составе. Мартиросян станет хедлайнером музыкального телешоу.

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