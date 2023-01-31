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Два кафе откроют в музее-заповеднике «Царицыно»

Араз Салехов
Город
Два кафе откроют в музее-заповеднике «Царицыно»
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Два нестационарных кафе откроют в музее-заповеднике «Царицыно», права на ведение торговой деятельности в пунктах быстрого питания выставлены на торги. Об этом во вторник, 31 января, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

— Представителей малого и среднего бизнеса приглашают принять участие в открытых аукционах на право размещения пунктов общественного питания в парке «Царицыно», — поделился он.

Площадь каждого объекта составляет 10 квадратных метров. Как уточняется, победители торгов самостоятельно должны установить киоски для торговли. По словам Щербакова, договоры с победителями будут подписаны на пять лет. Отправить заявку для участия в торгах можно до 22 февраля, открытые аукционы пройдут на электронной площадке «Росэлторг», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что два нестационарных кафе откроют в парке «Сокольники» благодаря проведенным торгам. Щербаков уточнил, что участниками торгов могут быть как юридические лица, так и индивидуальные предприниматели.

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