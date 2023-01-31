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Пушилин заявил о вступлении НАТО в прямое противостояние с Россией

Лейла Алиева
В мире
Пушилин заявил о вступлении НАТО в прямое противостояние с Россией
Фото: Администрация президента РФ

Североатлантический альянс вступил в прямое противостояние с Россией. Об этом во вторник, 31 января, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

— Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовала в конфликте с самого начала и с каждым днем все более открыто демонстрирует свое присутствие, — отметил он.

По словам Пушилина, прямую конфронтацию с Россией доказывают военная помощь Украине, перевооружение и подготовка сил НАТО, а также размещение новых боевых групп на юго-востоке Европы и в Прибалтике, передает РИА Новости.

Недавно канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что серьезно относится к своей присяге, в связи с чем он намерен сделать все возможное, чтобы конфликт на Украине не перерос в полноценную войну между Россией и НАТО. По его словам, Берлин всегда действует в координации с другими странами, так как иные варианты могли бы привести к эскалации конфликта.

Денис Пушилин Россия НАТО
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