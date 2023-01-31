«Наркоманский бред»: Шахназаров назвал актрису Литвинову бездарной

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В Париже идет бурное обсуждение премьеры спектакля «Кактус» — главную роль в нем сыграла актриса Рената Литвинова. Европейцы были в восторге от постановки, однако были и те, кто серьезно раскритиковал данное событие.

— Литвинова — это не русская культура, это наркоманский бред. Она придумала себе такой образ, но она не актриса, тут не чувствуется школы… Хрен пойми что, — высказался известный публицист Михаил Шахназаров.

Он также назвал Литвинову бездарной актрисой. При этом пока непонятно, продолжится ли представление театральной постановки в других городах, поскольку не все будут рады такому «шоу», подытожил Шахназаров во время эфира шоу «Полный абзац».

До этого Шахназаров высмеял невежество Ксении Собчак, перепутавшей имя именитого режиссера Леонида Гайдая. По его мнению, телеведущая не смогла учиться в школе дольше, чем первые пять лет.

Помимо этого, в своем недавнем интервью актер Дмитрий Назаров поддержал артистов, которые покинули пределы России. Его слова расстроили публику, вызвав шквал критики. Ситуацию не обошел стороной публицист Михаил Шахназаров, высмеявший слова актера. Публицист добавил, что в текущей ситуации в сфере театра, кино и музыки произошел настоящий раскол.