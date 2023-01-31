Сергунина: Москва проведет конкурс в сфере промышленного дизайна
Профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0» начался в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 31 января.
— Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний. По итогам предыдущего конкурса в финал вышло 69 проектов, было заключено больше 20 соглашений о сотрудничестве, — рассказала она.
В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость». До апреля участники могут выбрать на сайте конкурса технические задачи, которые им интересны.
Под руководством кураторов они будут создавать предварительные эскизы своих проектов, после чего жюри выберет финалистов, которые смогут подготовить полноценные презентации для заказчиков. Итоги конкурса подведут в ноябре текущего года.
Также в столице стартовал прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент». Победители чемпионата получат право представлять город в финале всероссийского конкурса. На чемпионат будет отобрано не менее 20 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и колледжей столицы.