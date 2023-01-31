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Сергунина: Москва проведет конкурс в сфере промышленного дизайна

Лейла Алиева
Город
Сергунина: Москва проведет конкурс в сфере промышленного дизайна
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Профессиональный конкурс «Фабрика дизайна 2.0» начался в столице. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина во вторник, 31 января.

— Во втором сезоне участники разработают решения для легкой и тяжелой промышленности. Отдельное внимание уделят заданиям экспортно ориентированных компаний. По итогам предыдущего конкурса в финал вышло 69 проектов, было заключено больше 20 соглашений о сотрудничестве, — рассказала она.

В этом году организаторы предлагают выбрать одно из четырех направлений: «Техносуверенитет», «Экспорт», «Бытовой», «Устойчивость». До апреля участники могут выбрать на сайте конкурса технические задачи, которые им интересны.

Фото: Пресс-служба ДПиИР
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Фото: Пресс-служба ДПиИР
Фото: Пресс-служба ДПиИР
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Фото: Пресс-служба ДПиИР
Фото: Пресс-служба ДПиИР
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Фото: Пресс-служба ДПиИР

Под руководством кураторов они будут создавать предварительные эскизы своих проектов, после чего жюри выберет финалистов, которые смогут подготовить полноценные презентации для заказчиков. Итоги конкурса подведут в ноябре текущего года.

Также в столице стартовал прием заявок на региональный этап молодежного инженерного чемпионата «Первый элемент». Победители чемпионата получат право представлять город в финале всероссийского конкурса. На чемпионат будет отобрано не менее 20 команд, состоящих из школьников, студентов вузов и колледжей столицы.

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