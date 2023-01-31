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Москвичам рассказали, как устроен экоцентр «Воробьевы горы»

Лейла Алиева
Город
Москвичам рассказали, как устроен экоцентр «Воробьевы горы»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
Москва, Андреевская набережная, 1 Карта всех событий

Экологический центр на Андреевской набережной в районе Воробьевых гор является единственным местом урбанистической направленности, которое также имеет интерактивный музей. Об этом во вторник, 31 января, рассказала начальник экоцентра «Воробьевы горы» Мосприроды Екатерина Колесова.

За 12 лет работы центра его посетили 250 тысяч человек, для которых провели более 8,7 тысячи экскурсий по интерактивной экспозиции и природному заказнику «Воробьевы горы». У входа на стене изображен подсвеченный зеленым светом жираф — символ экологии.

— Это наш фирменный персонаж. Почему именно жираф? Да потому что он большой и ему виднее, как поется в известной песне Высоцкого. А зеленый цвет — символ экологии, — пояснила Колесова.

В одной из комнат расположен огромный пульт от телевизора, нажав на него, на экране появляется инфографика в шумах: дождь и шелест листвы (естественные природные звуки), а также сигналы автомобилей, которые расшатывают нервную систему. Чтобы уменьшить шум, необходимо установить стеклопакеты — советует зеленый жираф.

Там же гостям предлагают задуматься о сбережении тепла. Нажав на сенсорный дисплей, зеленый жираф начинает игру: нужно выбрать один из видов климата и с учетом его особенностей построить на экране виртуальный дом, передает официальный сайт мэра Москвы.

26 января на ВДНХ состоялись мероприятия по сохранению экологии. Гости площадок узнали о взаимосвязях в мире, секреты биотехнологий, смогли познакомиться с различными видами растений и многое другое.

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