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Приметы и советы

Минобороны РФ предложило сократить число банков для выплат военнослужащим

Лейла Алиева
Общество
Минобороны РФ предложило сократить число банков для выплат военнослужащим
Фото: Depositphotos

Минобороны России разработало законопроект, согласно которому предлагается уменьшить количество кредитных организаций, обслуживающих военных. Об этом во вторник, 31 января, сообщает РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник.

Данную инициативу уже одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. В настоящее время выплаты военным осуществляют в 77 банках.

— Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, — пояснили в Минобороны.

Также есть угроза того, что сведения могут раскрыть местонахождение органов военного управления, а также воинских частей вооруженных сил. Законопроект внесен на рассмотрение главой Минобороны Сергеем Шойгу и уже согласован с Банком России и Министерством финансов, передает РБК.

23 января Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.

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