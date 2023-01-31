Минобороны РФ предложило сократить число банков для выплат военнослужащим
Минобороны России разработало законопроект, согласно которому предлагается уменьшить количество кредитных организаций, обслуживающих военных. Об этом во вторник, 31 января, сообщает РБК со ссылкой на близкий к аппарату правительства источник.
Данную инициативу уже одобрили на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности. В настоящее время выплаты военным осуществляют в 77 банках.
— Такое количество банков, в том числе банков с привлечением иностранного капитала, создает предпосылки доступа третьих лиц к персональным данным личного состава, — пояснили в Минобороны.
Также есть угроза того, что сведения могут раскрыть местонахождение органов военного управления, а также воинских частей вооруженных сил. Законопроект внесен на рассмотрение главой Минобороны Сергеем Шойгу и уже согласован с Банком России и Министерством финансов, передает РБК.
23 января Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.