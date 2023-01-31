В США допустили применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

Фото: Pexels

Соединенные Штаты могут применить ядерное оружие для сдерживания и защиты Южной Кореи. Об этом во вторник, 31 января, заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

— Наша приверженность защите Республики Корея по-прежнему несокрушима. Соединенные Штаты твердо придерживаются обязательства в сфере расширенного сдерживания, которое предполагает использование полного набора военных средств США, включая обычное и ядерное оружие, а также средства противоракетной обороны, — отметил он.

США осуждают опасные действия КНДР, совершенные в прошлом году. Именно они, по мнению Ллойда, дестабилизируют ситуацию в регионе. В Южной Корее служат 28,5 тысячи американских военных, что показывает приверженность Штатов к поддержанию мира на Корейском полуострове, передает ТАСС.

Недавно президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что страна начала переговоры с Соединенными Штатами Америки о совместном планировании и проведении военных учений для противостояния ядерной угрозе Северной Кореи. Жителей Южной Кореи, по словам президента, достаточно сложно успокоить после получения КНДР ядерного оружия.