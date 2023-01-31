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XVII Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары» пройдет 16 и 18 февраля

Оксана Васильева
Общество
XVII Московский международный фестиваль «Виртуозы гитары» пройдет 16 и 18 февраля
Фото: Пресс-служба мероприятия

16 и 18 февраля 2023 года лучшие гитаристы Испании, Таиланда и России примут участие в XVII Московском международном фестивале «Виртуозы гитары». Фестиваль организован Московской филармонией в Концертном зале имени Чайковского. В программе фестиваля — самые известные произведения гитарного репертуара, а также сочинения современных композиторов.

16 февраля фестиваль по традиции откроется концертами для гитары с оркестром. Знаменитый концерт «Аранхуэс» Хоакина Родриго в этом году прозвучит в интерпретации испанской гитаристки Анабель Монтесинос. Дебютант фестиваля из Тайланда Экачай Джеаракул впервые в России исполнит «Античный концерт» Ричарда Харви. Завершит концерт «История танго» Астора Пьяццоллы в оркестровой транскрипции Венедиктова/Госса в исполнении Артёма Дервоеда, Юрия Медяника (баян) и Сергея Шамова (кахон, перкуссия). Концерт-открытие состоится при участии Госоркестра России имени Е. Ф. Светланова под управлением Михаила Татарникова.

18 февраля на гала-концерте публика услышит сольные и ансамблевые выступления солистов, а также специальных гостей фестиваля: Елены Ревич (скрипка), Графа Муржи (скрипка), Максима Новикова (альт), Бориса Андрианова (виолончель) и Веры Данилиной (гитара. 1-я премия конкурса имени Микеле Питталуги, Алессандрия, Италия, 2022).

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