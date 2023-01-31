Осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге отказали в помиловании

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Осужденной в Белоруссии россиянке Софии Сапеге отказали в помиловании из-за отсутствия оснований для такого решения. Об этом во вторник, 31 января, сообщила замглавы администрации президента Белоруссии Ольга Чуприс.

— Отказано совершенно законно. Чтобы состоялся акт помилования, необходимо, чтобы был соблюден ряд условий. В частности, изъявившая желание написать такое ходатайство на имя президента осужденная не отбыла даже хотя бы половину срока, хотя она имела право обратиться. У президента было право помиловать и в этом случае, — пояснила она.

При этом в данном случае нет никаких исключений, которые стали бы основанием для утвердительного ответа главы государства, пишет РИА Новости.

9 августа 2020 года в Белоруссии прошли президентские выборы, после которых электоральные мероприятия переросли в массовые протесты, их пришлось подавлять с применением силы. Сапеге было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков.

6 мая суд в Белоруссии приговорил гражданку России Софью Сапегу к шести годам лишения свободы. Суд признал ее виновной в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни, повлекших тяжкие последствия, а также в незаконном собирании и распространении сведений о частной жизни.

В конце июня прошлого года девушка написала прошение на имя президента республики Александра Лукашенко с просьбой ее помиловать.