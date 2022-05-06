Россиянку Сапегу приговорили к шести годам колонии в Белоруссии

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Белорусский суд приговорил гражданку России Софию Сапегу к шести годам колонии в Белоруссии. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает РИА Новости.

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей. Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять с применением силы.

После этих событий Европа ввела санкционные меры в отношении Лукашенко.

Позже дополнительные санкции ввели из-за самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая. Он экстренно сел в Минске из-за сообщения о минировании.

На борту находился редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич Протасевич. 3 июня он сообщил, что признает вину в призывах к протестам после выборов президента в Белоруссии.

Протасевич находился в минском СИЗО № 1. Вместе с ним была также задержана россиянка София Сапега. 25 июня СК Белоруссии подтвердил перевод Сапеги и Протасевича под домашний арест.