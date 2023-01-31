Сергей Собянин рассказал о поддержке импортозамещающих производств

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

В настоящее время на платформе Московского инновационного кластера (МИК) зарегистрировано более 35 тысяч организаций из 82 регионов страны, что позволяет им получать поддержку от города. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 31 января.

— Московский инновационный кластер, объединивший уже 35 тысяч организаций из 82 регионов страны, предоставляет возможности для кооперации стартапов, научных организаций, промышленных предприятий, крупных корпораций и запуска совместных проектов в импортозамещении, — сказал он.

Участники цифровой платформы МИК объединяются для создания общих крупных проектов. Так, более 900 компаний сейчас участвует в 15 межотраслевых кластерах, которые реализуют 39 высокотехнологичных решений.

В своем Telegram-канале Собянин отметил, что подобная интеграция компаний имеет экономическую выгоду для всех участников. Например, каждый партнер концентрируется только на задачах своего профиля, что позволяет избежать издержек от работы в других сферах.

9 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2023 году многие из строящихся инновационно-технологических центров должны быть введены в эксплуатацию. Так, в столичном районе Раменки продолжается строительство ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы».