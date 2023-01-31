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Приметы и советы

Причал «Сетунь» капитально отремонтируют в Раменках

Лейла Алиева
Город
Причал «Сетунь» капитально отремонтируют в Раменках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Москва, Сетуньский мост Карта всех событий

Причал «Сетунь», расположенный на западе столицы, капитально отремонтируют. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе Комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

— Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта «Капитальный ремонт причала «Сетунь», литер II Воробьевской Андреевской (Лениногорской) набережной реки Москвы» по адресу Сетуньский мост — мост автодорожный Андреевский, район Раменки Западного административного округа Москвы, — говорится в сообщении.

По словам председателя ведомства Анны Яковлевой, в рамках проведения ремонта специалисты очистят акваторий вдоль причала, укрепят дно с помощью укладки щебня и слоя бутового камня. Шпунтовая стенка причала будет частично перестроена, а защитный слой его железобетонных конструкций восстановят, передает агентство городских новостей «Москва».

25 января в столице прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». В ходе испытания запуск электрических систем «Сетуни» прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

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