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Приметы и советы

Испытания третьего электросудна «Сетунь» стартовали на Москве-реке

Араз Салехов
Город
Испытания третьего электросудна «Сетунь» стартовали на Москве-реке
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

В столице прошло первое тестовое испытание речного пассажирского судна «Сетунь». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе государственного казенного учреждения (ГКУ) «Организатор перевозок».

— Подготовка судна к спуску на воду включает в себя множество процессов — от проверки конструкции корпуса на соответствие чертежам до состояния дна в районе спускового устройства...Третье электросудно успешно прошло этот этап и было выпущено в акваторию Москвы-реки, — говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, в ходе тестового испытания запуск электрических систем «Сетуни» прошел штатно, аккумуляторные батареи и двигатели продемонстрировали бесперебойную работу.

В ноябре 2022 года мэр Москвы Сергей Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском электросудне по маршруту «Причал «Киевский» — «Парк «Зарядье». Речной электротрамвай предназначен для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Поездка мэра длилась около 30 минут. Глава города добавил, что проект «с учетом складывающейся ситуации» пришлось полностью переделать.

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