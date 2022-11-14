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Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне

Георгий Соланович
Город
Собянин совершил тестовую поездку на новом пассажирском речном электросудне
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 14 ноября, совершил тестовую поездку на новом пассажирском электросудне по маршруту «Причал «Киевский» — «Парк «Зарядье».

Речной электротрамвай предназначен для регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке. Поездка мэра длилась около 30 минут.

— Мы продолжаем реализовывать крупный инвестиционный проект, направленный на возобновление регулярного пассажирского сообщения по Москве-реке на базе современных судов, электросудов самой последней разработки на базе высоких технологий, — отметил Собянин.

По его словам, проект «с учетом складывающейся ситуации» пришлось полностью переделать. Так, в данный момент при сборке речных электротрамваев используются отечественное оборудование и российские проектные разработки. Глава города подчеркнул, что первый маршрут по Москве-реке будет запущен к началу сезона речной навигации в 2023 году.

Для этого, пояснил Собянин, требуется разместить несколько десятков причалов с электрозаправкой судов, а также провести испытания и регистрацию электротрамваев, передает агентство городских новостей «Москва».

14 ноября в столице завершился сезон летней речной навигации. За это время было совершено почти 1 миллион 800 тысяч поездок по речной акватории города.

Транспорт Москва-река Сергей Собянин
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