Сезон летней речной навигации подошел к концу в Москве

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В столице завершился сезон летней речной навигации, за это время было совершено почти миллион 800 тысяч поездок по речной акватории города. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктур Максим Ликсутов.

— Дорогие друзья, сезон речной навигации — 2022 завершен. Количество поездок по речной акватории города Москвы — почти миллион 800 тысяч, это почти на 40 процентов больше, чем было годом ранее, — сказал он.

Заммэра добавил, что итоги этого сезона показали высокий потенциал Москвы-реки. В связи с этим, власти города продолжат развивать речные перевозки, передает агентство городских новостей «Москва».

9 ноября сообщалось, что специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по подготовке столичных причалов к зиме. Минувшим летом сотрудники комплекса провели гидротехнические работы по очистке 33 городских сооружений.

В этот же день Максим Ликсутов сообщил, что операторы прогулочного флота могут получить гранты от правительства столицы. Выплаты могут предоставить юрлицам и ИП, которые работают в акватории Москвы-реки.