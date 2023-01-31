Фото: president.gov.ua

Заявление президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Крым никогда больше не будет украинским является неприемлемым. Об этом во вторник, 31 января, сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

— Мы считаем неприемлемыми высказывания президента Хорватии, фактически подвергшего сомнению территориальную целостность Украины, — написал он в своей соцсети.

До этого старший редактор The American Conservative Род Дреер заявил, что план президента Украины Владимира Зеленского по захвату Крыма невыполним, но может привести к началу третьей мировой войны. По его словам, украинский конфликт, поощряемый Вашингтоном, никак не соответствует интересам простых американцев, которые скоро сами начнут это понимать.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин заявил «Вечерней Москве», что страны Запада наращивают информационное давление на Россию из-за успехов ее армии, желая затянуть конфликт. Крымский полуостров выбран как одна из целей информационных атак, однако вероятность успешных ударов ВСУ крайне невысока, подчеркнул он.