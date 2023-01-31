Роналду разыграл посетителей ресторана в Саудовской Аравии

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил подшутить над фанатами. В Сети распространились кадры, как футболист заходит в ресторан Эр-Рияда и, увидев, что посетители его снимают, достал смартфон и начал снимать их в ответ.

В начале наступившего года португалец присоединился к футбольному клубу «Аль-Насра». Соглашение нападающего с девятикратным чемпионом Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года.

Теперь Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе национальной команды Португалии забил один мяч. Его сборная дошла до четвертьфинальной стадии мундиаля, в котором уступила команде Марокко. При этом португалец стал единственным футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира.

Также стало известно, что нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступить на чемпионате мира 2030 года.