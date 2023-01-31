Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Роналду разыграл посетителей ресторана в Саудовской Аравии

Лейла Алиева
Спорт
Роналду разыграл посетителей ресторана в Саудовской Аравии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Нападающий футбольного клуба «Аль-Насра» Криштиану Роналду решил подшутить над фанатами. В Сети распространились кадры, как футболист заходит в ресторан Эр-Рияда и, увидев, что посетители его снимают, достал смартфон и начал снимать их в ответ.

В начале наступившего года португалец присоединился к футбольному клубу «Аль-Насра». Соглашение нападающего с девятикратным чемпионом Саудовской Аравии рассчитано до лета 2025 года.

Теперь Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в истории, его зарплата в аравийском клубе с учетом реализации коммерческих прав составит 200 миллионов евро в год.

На прошедшем чемпионате мира в Катаре Роналду в составе национальной команды Португалии забил один мяч. Его сборная дошла до четвертьфинальной стадии мундиаля, в котором уступила команде Марокко. При этом португалец стал единственным футболистом, который забивал на пяти чемпионатах мира.

Также стало известно, что нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» и выступить на чемпионате мира 2030 года.

Спорт Знаменитости Криштиану Роналду розыгрыш
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте