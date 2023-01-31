Иностранец напал на врача в Свердловской области за отказ принимать жену

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В Свердловской области иностранец напал на врача в бюджетной поликлинике за то, что он отказался принимать жену мужчины без российского паспорта. Об этом стало известно во вторник, 31 января.

Инцидент произошел в государственной поликлинике поселка Белоярского. На прием к врачу-неврологу пришла иностранная гражданка, но сотрудница медицинского учреждения отказалась ее принимать из-за отсутствия паспорта и полиса ОМС. Мигрантка покинула кабинет. Вскоре вместо нее в комнату ворвался разъяренный муж.

Он заявил, что не покинет помещение до тех пор, пока его жену не примут. Врач попыталась выйти из кабинета, но злоумышленник толкнул женщину. Также агрессивный иностранец пытался вырвать у невролога телефон, так как пострадавшая пыталась снять произошедшее на камеру.

В какой-то момент сотрудница учреждения смогла связаться со своим мужем, который подоспел на помощь к супруге.

Обе семейные пары считают себя пострадавшими. Обе стороны обратились в полицию с заявлениями, сообщил E1.ru.

Еще одно нападение на врачей произошло в подмосковной Балашихе. Группа неизвестных ворвалась в хирургическое отделение местной больницы и набросилась на сотрудников. Подробности о причинах такого поступка — в материале «Вечерней Москвы».