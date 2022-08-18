Нападение из мести: что известно о налете на больницу в Балашихе

Фото: СК РФ

Россия, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 41 Карта всех событий

В четверг, 18 августа, задержали второго подозреваемого в нападении на медицинское учреждение в подмосковной Балашихе. Третьего нападавшего все еще ищут. Напомним, что 16 августа трое мужчин зашли в здание Балашихинской областной больницы на шоссе Энтузиастов и избили сотрудников хирургического отделения. Кто и за что избил врачей в подмосковной поликлинике — в материале «Вечерней Москвы».

Кровная месть

Утром в районе 11 часов в дом № 41 на шоссе Энтузиастов ворвались трое крепко сложенных мужчин. Они направились в хирургическое отделение, в котором набросились на сотрудников и начали избивать их, выкрикивая угрозы убить работников.

В результате нападения пострадали два ординатора и заведующий отделением. Одного из злоумышленников задержали в тот же день. Остальным удалось скрыться.

Сперва у полиции были подозрения, что нападение совершено из хулиганских побуждений, но вскоре стало известно, что нападавшие таким образом решили отомстить врачам.

По данным СМИ, родственник злоумышленников был госпитализирован с язвой именно в эту больницу незадолго до инцидента. Мужчину прооперировали, его состояние было стабильным. Непосредственно перед выпиской состояние пациента резко ухудшилось и его перевели в реанимацию. Позже мужчина скончался. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Позже этот диагноз подтвердило вскрытие.

Но родственников погибшего результаты экспертизы не убедили. Они считали, что смерть пациента произошла по вине врачей.

Последствия

16 августа полиция задержала первого подозреваемого. В отношении него и еще двух злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

На следующий день, 17 августа, Следственный комитет возбудил еще одно уголовное дело, но по более тяжкой статье — «Покушение на убийство».

18 августа в ведомстве сообщили, что второй подозреваемый по делу задержан.

По словам помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольги Врадий, следователи провели допросы свидетелей и сотрудников ДПС, которые первыми прибыли на место преступления, а также провели обыск в квартирах подозреваемых.

Еще один злоумышленник до сих пор на свободе. Его ищут.

В свою очередь руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова заявила, что надзорное ведомство контролирует расследование уголовного дела.

Уголовная ответственность за угрозы медработникам

11 июня бригада скорой подверглась нападению на 8-й Советской улице в Санкт-Петербурге. Около трех часов ночи медики приняли вызов и поехали на помощь молодому мужчине, который не рассчитал свои силы перед длинными выходными и уснул под аркой. Как только бригада скорой помощи подошла к пьянчуге, он резко встал и набросился на них.

Злоумышленник дважды ударил мужчину-фельдшера, а после того как медработники заперлись в карете скорой помощи, несколькими ударами разбил лобовое стекло. Вскоре после этого нападавшего задержали сотрудники полиции.

Еще одно громкое нападение произошло в Оренбурге. Злоумышленник зарезал в подъезде терапевта, который приехал на вызов к пациенту.

В связи с участившимися случаями нападений неравнодушные граждане создали петицию с требованием ввести уголовную ответственность за угрозы медработникам или нападения на них. По словам автора петиции, работа врачей связана с постоянным риском для жизни, здоровья и психики сотрудников.

Поддерживающие петицию требуют сформировать условия для безопасной работы медиков: создание тревожных кнопок, юридической поддержки и страховых выплат для сотрудников, пострадавших от нападений.