Задержали еще одного подозреваемого в нападении на врачей в Подмосковье
Задержали еще одного подозреваемого в нападении и покушении на убийство на врачей больницы в подмосковной Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 18 августа.
По ее словам, вторым задержанным нападавшим оказался мужчина 1974 года рождения. Последнего, третьего, злоумышленника в данный момент разыскивают.
Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 16 августа. Трое мужчин ворвались в Балашихинскую областную больницу, которая расположена на шоссе Энтузиастов в доме №41, и напали на врачей. Причиной стала смерть их родственника, пациента больницы.
Одного подозреваемого задержали в скором времени, остальным удалось скрыться. По факту нападения возбуждено уголовное дело.