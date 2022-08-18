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Задержали еще одного подозреваемого в нападении на врачей в Подмосковье

Степан Жирнов
Происшествия
Задержали еще одного подозреваемого в нападении на врачей в Подмосковье
Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Московской области
Россия, Московская область, Балашиха, шоссе Энтузиастов, 41 Карта всех событий

Задержали еще одного подозреваемого в нападении и покушении на убийство на врачей больницы в подмосковной Балашихе. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в четверг, 18 августа.

По ее словам, вторым задержанным нападавшим оказался мужчина 1974 года рождения. Последнего, третьего, злоумышленника в данный момент разыскивают.

Видео: пресс-служба ГСУ СК России по Московской области

Нападение, о котором идет речь, произошло во вторник, 16 августа. Трое мужчин ворвались в Балашихинскую областную больницу, которая расположена на шоссе Энтузиастов в доме №41, и напали на врачей. Причиной стала смерть их родственника, пациента больницы.

Одного подозреваемого задержали в скором времени, остальным удалось скрыться. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

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