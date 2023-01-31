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Президент Литвы призвал «переступить красную линию» и отправить Киеву самолеты

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Президент Литвы призвал «переступить красную линию» и отправить Киеву самолеты
Фото: president.gov.ua

Сегодня странам Запада следует «переступить красную линию» и реализовать поставку истребителей и дальнобойных ракет Украине. Об этом во вторник, 31 января, заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью телеканалу LRT.

— Истребители, ракеты дальнего действия — это существенная военная помощь, и сейчас необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить, — сказал он.

Науседа добавил, что странам Запада «не раз удавалось стирать красные линии». По его словам, одним из таких решений стало предоставление Украине статуса члена в кандидаты в Евросоюз. В планах Литвы продолжить оказывать военную поддержку украинским войскам.

С требованием предоставить Украине самолеты и ракеты 25 января выступил президент Украины Владимир Зеленский. Подобное заявление было сделано после сообщений о согласии Германии и США предоставить Киеву танки.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что любые новые требования Украины по поводу поставок вооружений — это согласованный с Западом ход. По его словам, ни одно заявление украинских властей не обходится без предварительной корректировки со стороны покровителей.

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