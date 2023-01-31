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Лекция о лифтовом хозяйстве Москвы пройдет в Музее КГХ 1 февраля

Александр Афонин
Город
Лекция о лифтовом хозяйстве Москвы пройдет в Музее КГХ 1 февраля
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

В Музее городского хозяйства, расположенном на ВДНХ, 1 февраля состоится лекция «Лифт — самый популярный и безопасный транспорт». Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы во вторник, 31 января.

— День работника лифтового хозяйства ежегодно отмечается 1 февраля. Завтра в рамках цикла «Городская среда» Музей КГХ проведет лекцию «Лифт — самый популярный и безопасный транспорт», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия гости музея смогут узнать, когда появился первый лифт, для чего он использовался, как сегодня устроены подъемники и многое другое. Начало лекции запланировано на 18:30, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

28 января в столичном Музее городского хозяйства прошли праздничные мероприятия в честь дня рождения системы теплоснабжения Москвы. Жители столицы могли узнать, как развивалось централизованное отопление города и как тепло поступает в дома москвичей.

До этого Музей КГХ провел лекцию о редких животных и растениях столицы. Слушателям рассказали о Красной книге Москвы, третье издание которой вышло прошедшей осенью.

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