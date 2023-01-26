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Музей городского хозяйства подготовил программу ко дню рождения системы теплоснабжения Москвы

Полина Долганова
Город
Музей городского хозяйства подготовил программу ко дню рождения системы теплоснабжения Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Столичный Музей городского хозяйства подготовил для горожан праздничные мероприятия в честь дня рождения системы теплоснабжения города — 28 января. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы в четверг, 26 января.

Горожанам расскажут, как развивалось централизованное теплоснабжение Москвы и как тепло поступает в дома москвичей. Так, в 13:00 гости смогут посетить лекцию «История теплоснабжения Москвы», а в 14:00 — принять участие в тематической викторине.

В 14:30 горожан приглашают на экскурсию «Откуда берется тепло в наших домах?», а в 15:00 — на мастер-класс по сборке водяных часов, говорится в Telegram-канале комплекса.

Недавно в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, как поддерживается тепло в городском транспорте. Перед выходом на линию специалисты проверяют городской транспорт, а современные системы отопления поддерживают температуру в них.

Сохранить тепло в автобусах, электробусах и трамваях также помогают кнопки адресного открытия дверей, а температуру батарей электробусов поддерживает система терморегулирования.

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