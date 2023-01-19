Дептранс рассказал, как поддерживает тепло в городском транспорте

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Перед выходом на линию специалисты проверяют городской транспорт, а современные системы отопления поддерживают температуру в них. Об этом в четверг, 19 января, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Тысячи сотрудников московского транспорта работают над тем, чтобы в штатном режиме обеспечивать комфортные поездки в январские холода. Наши электробусы успешно справляются с работой уже пятую зиму подряд, — говорится в сообщении.

Сохранить тепло в автобусах, электробусах и трамваях также помогают кнопки адресного открытия дверей, а температуру батарей электробусов поддерживает система терморегулирования. В зависимости от температуры на улице в трамваях включаются разные группы отопителей: чем холоднее, тем больше их работает, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Тепло также сохраняют специалисты и в столичном метро. Так, на входах и выходах столичного метрополитена включаются воздушно-тепловые завесы, которые не дают пройти холодному воздуху.