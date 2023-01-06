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Дептранс объяснил, почему в метро тепло вопреки морозам в Москве

Лейла Алиева

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Погода в Москве
Город
Дептранс объяснил, почему в метро тепло вопреки морозам в Москве
Фото: Telegram / Дептранс Москвы

Несмотря на то что в Москве наступили сильные заморозки, в метро все равно тепло. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в пятницу, 6 января.

— Все вентиляционные шахты полностью работают в зимнем режиме. Проводятся замеры температуры на станциях метро и в вестибюлях по два раза в день, при необходимости меняется режим работы вентиляции, — говорится в сообщении.

Кроме того, на входах и выходах столичного метрополитена включаются воздушно-тепловые завесы, которые не дают пройти холодному воздуху, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

В связи с резко наступившими морозами в Москве температуру в системе отопления подняли до максимума. С 6 по 10 января в столичный регион может прийти аномально холодная погода: температура воздуха опустится на 9–17 градусов ниже нормы.

Синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин сообщил «Вечерней Москве», что похолодание придет в столичный регион в ближайшие дни из-за очередного циклона, который сформировался в Северной Атлантике. Он, как уточняется, принесет в город морозы до 30 градусов ниже нуля.

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