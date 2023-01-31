Россиянина осудили на четыре года за попытку уехать на Украину и воевать против РФ

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Лефортовский районный суд Москвы приговорил бывшего военнослужащего Французского иностранного легиона к четырем годам лишения свободы после попытки уехать на Украину и воевать против России. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье «Попытка участия в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам России» и приговорили к четырем годам лишения свободы. При этом два года он проведет в тюрьме, а последние два — в колонии строгого режима, пишет ТАСС.

До этого за готовность воевать против России в Госдуме призвали возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова*. По словам депутата Госдумы Султана Хамзаева, он уже обратился в Следственный комитет с подобной инициативой.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.