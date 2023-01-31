Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витамина D

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Правда ли витамин D бывает опасен и как его лучше принимать, рассказала врач-уролог, андролог Ирина Гусарова.

Врач предостерегла россиян от самостоятельного приема витамина D. По ее словам, для того чтобы получить действительно положительный эффект, необходимо принимать достаточную и эффективную дозу препарата.

Она пояснила, что у некоторых пациентов присутствуют особенности метаболизма. Перед назначением дозировки необходимо сдать анализы. Она подчеркнула, что к приему витаминов нужно относиться более обдуманно.

Гусарова также рассказала, что витамин D продается в разных формах: в виде растворов на масляной и водяной основе, таблеток или капсул. Если речь идет о профилактическом приеме витамина, то можно выбрать любую форму медикамента, передает Общественная служба новостей.

Главный витамин для защиты сердца при ожирении назвали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии. В исследовании говорится, что нехватка витамина А при ожирении нарушает работу сердца, передает ФАН.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала три главных источника витаминов зимой.