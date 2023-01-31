Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витамина D

Ирина Игнатенко
Общество
Врач предупредила об опасности бесконтрольного приема витамина D
Фото: Unsplash

Правда ли витамин D бывает опасен и как его лучше принимать, рассказала врач-уролог, андролог Ирина Гусарова.

Врач предостерегла россиян от самостоятельного приема витамина D. По ее словам, для того чтобы получить действительно положительный эффект, необходимо принимать достаточную и эффективную дозу препарата.

Она пояснила, что у некоторых пациентов присутствуют особенности метаболизма. Перед назначением дозировки необходимо сдать анализы. Она подчеркнула, что к приему витаминов нужно относиться более обдуманно.

Гусарова также рассказала, что витамин D продается в разных формах: в виде растворов на масляной и водяной основе, таблеток или капсул. Если речь идет о профилактическом приеме витамина, то можно выбрать любую форму медикамента, передает Общественная служба новостей.

Главный витамин для защиты сердца при ожирении назвали ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии. В исследовании говорится, что нехватка витамина А при ожирении нарушает работу сердца, передает ФАН.

Ранее врач-диетолог Татьяна Залетова назвала три главных источника витаминов зимой.

Здоровье Врачи Витамины
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Чем порадовать близких

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Теперь урок ведет Калашников: зачем нужна начальная военная подготовка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети думают о важном

Виктор Степанов
Виктор Степанов

Приют доброты и внимания: как работают центры реабилитации ветеранов

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит растить из детей белоручек

Александр Лосото
Александр Лосото

Медицинский театр абсурда

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одни легли под Запад: почему болгарские футболисты отказались играть со «Спартаком» и «Уралом»

Все мнения
О проекте