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Приметы и советы

Москвичам рассказали об улучшении наземного транспорта на западе города

Араз Салехов
Город
Москвичам рассказали об улучшении наземного транспорта на западе города
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

В прошлом году на западе столицы улучшили наземный транспорт. Об этом во вторник, 31 января, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

В частности, в ЗАО столицы продлили семь маршрутов городского транспорта, ввели семь новых остановок, перенесли 13 действующих остановок на более удобное место для пассажиров, свыше 12 тысяч раз отремонтировали остановки, а также установили больше 200 остановок нового типа.

В Telegram-канале «Дептранс Москвы» добавили, что все идеи об улучшении наземного транспорта города москвичи могут отправлять в чат-бот Александра.

Также стало известно, что с 28 января этого года автобусный маршрут № 394 начал курсировать до кластера «Ломоносов» инновационного научно-технического центра МГУ «Воробьевы горы». Так, автобусы будут начинать маршрут от улицы Винницкой и будут следовать по Раменскому бульвару и проспекту Вернадского. Конечной остановкой станет «Метро «Университет».

Помимо этого, 21 января маршруты автобусов № 577 и 879 были продлены до остановки «Бархатная роща». Такое решение даст возможность жителям поселения Воскресенского удобнее добираться до станции метро «Теплый Стан».

Транспорт Западный административный округ (ЗАО) Москва
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