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Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок будущего МЦД-4

Лейла Алиева
Город
Сергей Собянин и Андрей Воробьев открыли после реконструкции пригородный вокзал Лесной Городок будущего МЦД-4
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Киевское направление Московской железной дороги, станция Лесной Городок Карта всех событий

После реконструкции открылся пригородный вокзал Лесной Городок. Об этом во вторник, 31 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Это уже 14-й современный пригородный вокзал на этом направлении МЖД. В этом году он станет частью новой линии наземного метро МЦД-4. С запуском МЦД-4 местные жители получат абсолютно новый транспортный сервис, — рассказал он.

Запуск четвертого московского диаметра позволит бесплатно пересаживаться на метро и МЦК, а также экономить на оплате проезда до 75 процентов.

Обновленный пригородный вокзал расположен в Одинцово и имеет две новые платформы с навесами на всю длину, лавочками и стойками SOS. Также здесь появился подземный пассажирский вестибюль с транзитным безопасным переходом через железнодорожные пути с выходами к улице Вокзальная в Лесном городке и в сторону деревни Осоргино.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин
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Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

В вестибюлях оборудовали четыре эскалатора и четыре лифта. Территорию вокруг вокзала также благоустроили: сделали парковку на 94 машино-мест, отремонтировали тротуары, а также обустроили отстойно-разворотную площадку НГПТ, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Накануне специалисты завершили основные работы первого этапа благоустройства территории около станции «Мещерская» будущей линии МЦД-4.

Вокзалы Одинцово Сергей Собянин
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